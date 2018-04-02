2 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Тысяча боевиков покинула город Дума в Восточной Гуте

Россия выступит против засекречивания данных по делу Скрипаля на сессии ОЗХО Россия считает неправомерным засекречивание информации по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин. По его словам, в техническом секретариате ОЗХО намерены информировать Москву о ходе расследования лишь с согласия Великобритании. Однако такая позиция противоречит существующим в этой области международным договорам. Да и, как отметил Шульгин, учитывая враждебное отношение Великобритании, рассчитывать на такое позволение не приходится.

На Украине стартовала скандальная реформа здравоохранения Скандальная реформа здравоохранения, инициированная исполняющей обязанности главы Минздрава Украины Ульяной Супрун, стартовала 1 апреля. Теперь украинские граждане должны заключить договор о сотрудничестве с семейным врачом, который будет выдавать им направления к узкопрофильным специалистам. Попасть к врачу самостоятельно станет невозможно. Реформа завершится через три года и сделает большую часть услуг платной. Государство будет финансировать только прием у терапевта и экстренную скорую помощь.

Тысяча боевиков покинула город Дума в Восточной Гуте Тысяча боевиков незаконного вооруженного формирования «Фейлак Ар-Рахман» вместе с семьями покинули город Дума в Восточной Гуте Сирийской Арабской Республики. По сообщению источника, это было достигнуто в рамках договоренностей, к которым сирийская армия и террористы пришли при содействии России. Уточняется, что боевики «Фейлак Ар-Рахман» были вывезены на 24 автобусах в провинцию Идлиб через гуманитарный коридор Мухайяам Аль-Вафидин. Город Дума служит незаконным вооруженным формированиям последним оплотом в Восточной Гуте.