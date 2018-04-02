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2 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Тысяча боевиков покинула город Дума в Восточной Гуте
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    2 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Тысяча боевиков покинула город Дума в Восточной Гуте

    Россия выступит против засекречивания данных по делу Скрипаля на сессии ОЗХО. На Украине стартовала скандальная реформа здравоохранения. Тысяча боевиков покинула город Дума в Восточной Гуте.
    8:26 2 Апреля 2018
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    Россия выступит против засекречивания данных по делу Скрипаля на сессии ОЗХО

    2 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Тысяча боевиков покинула город Дума в Восточной Гуте

    Россия считает неправомерным засекречивание информации по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин. По его словам, в техническом секретариате ОЗХО намерены информировать Москву о ходе расследования лишь с согласия Великобритании. Однако такая позиция противоречит существующим в этой области международным договорам. Да и, как отметил Шульгин, учитывая враждебное отношение Великобритании, рассчитывать на такое позволение не приходится.

    На Украине стартовала скандальная реформа здравоохранения

    2 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Тысяча боевиков покинула город Дума в Восточной Гуте

    Скандальная реформа здравоохранения, инициированная исполняющей обязанности главы Минздрава Украины Ульяной Супрун, стартовала 1 апреля. Теперь украинские граждане должны заключить договор о сотрудничестве с семейным врачом, который будет выдавать им направления к узкопрофильным специалистам. Попасть к врачу самостоятельно станет невозможно. Реформа завершится через три года и сделает большую часть услуг платной. Государство будет финансировать только прием у терапевта и экстренную скорую помощь.

    Тысяча боевиков покинула город Дума в Восточной Гуте

    2 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Тысяча боевиков покинула город Дума в Восточной Гуте

    Тысяча боевиков незаконного вооруженного формирования «Фейлак Ар-Рахман» вместе с семьями покинули город Дума в Восточной Гуте Сирийской Арабской Республики. По сообщению источника, это было достигнуто в рамках договоренностей, к которым сирийская армия и террористы пришли при содействии России. Уточняется, что боевики «Фейлак Ар-Рахман» были вывезены на 24 автобусах в провинцию Идлиб через гуманитарный коридор Мухайяам Аль-Вафидин. Город Дума служит незаконным вооруженным формированиям последним оплотом в Восточной Гуте.

    Гран-при кинопремии «Ника» получил фильм «Аритмия» Хлебникова

    2 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Тысяча боевиков покинула город Дума в Восточной Гуте

    Лучшим игровым фильмом 2017 года по версии национальной кинопремии «Ника» стала работа Бориса Хлебникова «Аритмия». Церемония награждения прошла в здании «Вегас Сити Холла» в Московской области. Картина победила во всех основных номинациях премии — «Лучшая мужская» и «Лучшая женская» роли, «Лучшая сценарная работа» и «Лучший режиссер». Впрочем, сам Хлебников, который является также соавтором сценария, на вручении отсутствовал, приз из рук Андрея Кончаловского за него получил продюсер Сергей Сельянов.
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