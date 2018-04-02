Ученые нашли вещество, убивающее 97% комаров

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Москва, 2 апреля. Международная группа исследователей из Соединенных Штатов Америки, Кении, Великобритании нашла способ, который может избавить людей от укусов комаров. Как пишет Tech Times, ученые заметили, что употребление ивермектина — препарата от вшей и чесотки — приводит к гибели кусающих людей комаров.

Специалисты привлекли к научной работе более 140 зараженных малярией кенийцев. На протяжении трех дней пациенты получали по 600 или 300 миллиграмм ивермектина. После этого их кровью кормили комаров. Выяснилось, что кровь с этим веществом остается ядовитой для насекомых в течение 28 дней. По данным ученых, 97% комаров, которые употребили кровь с ивермектином, погибли. По словам ученых, у вещества почти нет побочных эффектов.

Они надеются, что благодаря исследованию, вещество поможет в борьбе с малярией.

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