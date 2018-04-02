Легендарный бразильский футболист отметил готовность России к проведению ЧМ-2018

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Москва, 2 апреля. Легендарный бразильский футболист Жильберту Силва считает, что Россия готова к проведению первенства мира по футболу, которое пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.

«Если говорить о том, что я успел увидеть, то, мне кажется, Россия готова к чемпионату мира. Все сделано заблаговременно, отлично отлажены организационные моменты. Безусловно, мне бы хотелось вернуться сюда летом», — отметил 41-летний экс-игрок.

Силва выразил надежду на то, что у него будет шанс не только посмотреть игры, но и поближе познакомиться с российскими городами, их историей и архитектурой, пишут «Известия».

Кроме того, бразильский экс-полузащитник рассчитывает, что погода к мундиалю улучшится.

«Хочется, чтобы во время турнира все остались довольны и играми, и климатом в России», — уточнил он.

Силва также добавил, что вся политическая шумиха, в которую втянута Россия, для него не имеет значения, поскольку спорт — вне политики.

«Есть соответствующие органы, которые должны это контролировать. Со своей стороны я могу выразить уверенность, что все болельщики и команды, которые сюда приедут, насладятся замечательным спортивным мероприятием», — подытожил экс-игрок.

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