Русский вектор развития защитит Мадагаскар от гражданской войны и интервенции США

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Москва, 2 апреля. Недавняя встреча замминистра иностранных дел России с президентом Мадагаскара Эри Радзаунаримампианиной показывает, что Россия всерьез относится к перспективе сотрудничества с властями далекого острова у восточных берегов Африки. При этом «русский вектор развития» способен защитить Мадагаскар от практически неизбежного в других обстоятельствах вмешательства Соединенных Штатов во внутренние дела и экономику острова.

Дело в том, что кроме уникального животного и растительного мира Мадагаскар обладает значительными запасами природных ископаемых — в том числе нефти, которая традиционно привлекает внимание западных стран. Россия намерена первой начать инвестировать в развитие Мадагаскара, для того, чтобы защитить и африканскую страну, и свои интересы там, пишет «Журналистская правда».

Поразительно, но в перспективе традиционно бедный Мадагаскар может стать одной из богатейших стран Африканского континента — если разумно использует обнаруженные на своей территории запасы нефти, которые дают стране шанс войти в число крупных мировых экспортеров. В 2019 году власти Мадагаскара намерены объявить тендер на развитие сразу 40 шельфовых площадок нефтедобычи — а Россия может оказать существенную помощью, использовав свой опыт строительства трубопроводов для перекачки нефти. Кроме того, Мадагаскар оказался очень перспективным направлением для российских операторов рынка цифровых телекоммуникаций — власти страны стремятся к формированию цифровой экономики, и российские специалисты способны оказать всеобъемлющую помощь в этом вопросе.

В перспективе, уверен автор, Мадагаскар способен стать настоящим форпостом России и воротами в Африку — не колонией и не нахлебником, как многие развивающеиеся страны в советские времена, а полноценным партнером, с экономической и геополитической точки зрения.

«Есть и ещё кое-что, что связывает нас с Мадагаскаром. В начале 20 века там побывала эскадра адмирала Рождественского, идущая к своей гибели под Цусимой. До сих пор на Мадагаскаре стоит памятник русским морякам. А где единожды был поднят русский флаг, там он опускаться не должен», — подводит итог автор издания.

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