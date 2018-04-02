Кемеровская школа, ставшая штабом после пожара в ТЦ, возобновила занятия

В закладки

Кемерово, 2 апреля. Учебный процесс возобновился в кемеровской школе №7, где ранее располагался штаб после пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом рассказали в секретариате школы. Отмечается, что учебный процесс возобновился со 2 апреля в связи с тем, что у школьников кончились каникулы.

Как пишет РИА Новости, штаб с 1 апреля работает по другому адресу. Теперь он располагается на улице Весенняя, дом 10. Отмечается, что на месте работают психологи и педиатры. Здесь же близкие погибших, пострадавшие могут встретиться со специалистами социальной защиты, паспортных столов и других структур, чтобы решить свои текущие проблемы.

Напомним, пожар в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали около 80 человек.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.