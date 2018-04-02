Хочу извиниться: Фергюсон объяснил отмену боя с Нурмагомедовым

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Вашингтон, 2 апреля. Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон принес извинения за отмену боя с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Поединок в рамках турнира UFC 223 был запланирован на 7 апреля.

В своем микроблоге социальной сети Twitter он написал, что не сможет выйти на ринг по причине травмы колена.

«Хочу извиниться перед всеми поклонниками, UFC, моими товарищами, тренерами, друзьями и, самое главное, моей семьей», — написал 34-летний боец MMA.

Фергюсон объяснил, что накануне участвовал в медийном мероприятии, а из-за внезапного инцидента повредил колено, передает телеканал «360».

Он также добавил, что «раздражен и зол» из-за случившегося.

Личный доктор спортсмена и специалист UFC резюмировали, что Фергюсон не сможет драться. Кроме того, американцу может понадобиться хирургическое вмешательство.

В титульном поединке Нурмагомедов сразится с другим американцем — 26-летним Максом Холлоуэем.

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