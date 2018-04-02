Сирия: Думу в Восточной Гуте покинули более 1000 боевиков и членов их семей

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Дамаск, 2 апреля. В течение минувших суток последний удерживаемый боевиками незаконных вооруженных формирований анклав в Восточной Гуте — город Дума — покинули более тысячи боевиков и членов их семей. О ходе эвакуации сообщили представители Минобороны РФ.

1 апреля начался вывод боевиков и членов их семей по гуманитарному коридору в городке Мухайям аль-Вафедин. Боевикам, согласившимся на эвакуацию, гарантируется безопасность, их перевозят в провинцию Идлиб под контролем специалистов российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

«Всего на 24 автобусах в провинцию Идлиб вывезено 1146 человек, в том числе 112 боевиков и 1034 члена их семей», — указано в сообщении Минобороны.

Ранее агентство RT писало о том, что вышедшие из Восточной Гуты мирные жители жаловались на невыносимые условия жизни под властью боевиков: им не давали выйти из зоны боевых действий и насильно сгоняли на самые тяжелые работы — например, рытье туннелей для подземных баз террористов.

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