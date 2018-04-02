Управляющая торговым центром «Зимняя вишня» в Кемерово обжаловала арест

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Кемерово, 2 апреля. Управляющая сгоревшим в Кемерово торговым центром «Зимняя вишня» Надежда Судденок обжаловала арест. Об этом рассказали в Заводском суде Кемерово.

Ранее по делу о возгорании в кемеровском торгово-развлекательном центре были задержаны пятеро обвиняемых, в том числе управляющая ТЦ «Зимняя вишня» Надежда Судденок. Фигурантов уголовного дела заключили под стражу.

Как пишет РИА Новости, документы на обжалование ареста получили только от Судденок. Напомним, пожар произошел 25 марта. В результате инцидента погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали около 80 человек.

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