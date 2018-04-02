Форвард «Милана» Кузминскас сравнил уровень Евролиги и НБА

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Милан, 2 апреля. Форвард баскетбольного клуба «Милан» и сборной Литвы Миндаугас Кузминскас рассказал о разнице уровня Евролиги и Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также оценил выступление защитника подмосковных «Химок» и сборной России Алексея Шведа.

По словам 28-летнего баскетболиста, сравнивать Евролигу и НБА некорректно.

«Между европейским и американским баскетболом существует большая разница. И дело не только в том, что в США играют и стремятся попасть все лучшие баскетболисты мира, но в размерах площадки, в правилах игры», — подчеркнул Кузминскас.

Он напомнил, что в Соединенных Штатах правила игры предельно содействуют увеличению числа зрелищных эпизодов и шоу, пишут «Известия».

Литовский форвард, отвечая на вопрос о том, кто заслуживает титул самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона Евролиги, предположил, что им может стать защитник подмосковного клуба «Химки» Алексей Швед. Он отметил, что у россиянина весьма впечатляющая статистика.

«Его статистика впечатляет. Он лучший снайпер турнира, обновил несколько рекордов турнира, а его команда квалифицировалась в плей-офф», — добавил он.

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