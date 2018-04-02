Новый фильм Спилберга вышел в лидеры российского проката

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Москва, 2 апреля. Научно-фантастический триллер «Первому игроку приготовиться» Стивена Спилберга занял первое место по кассовым сборам в России и СНГ за 29–31 марта. По данным kinobusiness.com, фильм за эти дни принес прибыли около 250 миллионов рублей. Премьера картины состоялась 29 марта.

Отмечается, что фильм повествует о мире виртуальной реальности, в который человечество погрузилось в 2045 году. На втором месте по кассовым сборам оказался мультфильм «Кролик Питер» (США), на третьем — «Тихоокеанский рубеж — 2» (США)

Ранее «Газета.ru» писала, что новым лидером российского проката стало «Селфи» с Константином Хабенским.

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