Украинские силовики два раза за сутки нарушили режим тишины в ЛНР

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Луганск 2 апреля. Вооруженные силы Украины за сутки два раза обстреляли территорию Луганской народной республики. Об этом рассказали в оборонном ведомстве республики.

Отмечается, что под огонь попал район села Нижнее Лозовое. При этом военные вели огонь из вооружения БМП и противотанковых ракетных комплексов. Накануне украинские силовики при обстреле уничтожили автомобиль «Урал», который эвакуировал военнослужащего ЛНР. В результате прямого попадания двое военных, а также раненый получили тяжелые повреждения. Напомним, в пятницу вступил в силу новый режим прекращения огня в связи с приближающейся Пасхой.

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