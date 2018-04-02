Выпускников-бюджетников могут обязать работать по распределению в России

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Москва, 2 апреля. Выпускников бюджетных отделений вузов предлагают обязать работать по распределению. Законопроект, который должен внести поправки в ФЗ «Об образовании», будет внесен на рассмотрение Госдумы депутатом от «Единой России». Сергеем Восрецовым.

Согласно документу, сроки обязательной работы будут отличаться в зависимости от сроков обучения. Автор инициативы считает, что бакалавров необходимо обязать работать четыре года, специалистов – пять лет, магистров – минимум шесть лет. Как пишет «Парламентская газета», эксперт подчеркнул, что бюджетные деньги сейчас в России тратятся на обучение людей, которые выпускаются в большом количестве и оказываются не нужны на рынке труда. Специалист также считает, что в этом случае «богатенькие родители» потеряют интерес к бюджетным местам.

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