Пострадавших при пожаре в «Зимней вишне» в Кемерово готовят к выписке из больницы

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Кемерово, 2 апреля. Пятеро пострадавших при сильном пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» остаются под наблюдением медиков, в течение понедельника некоторых пациентов выпишут из медицинского учреждения. Об этом сегодня рассказали в региональном департаменте здравоохранения.

По данным ведомства, на стационарном лечении находятся пять человек, в том числе один ребенок — мальчик, госпитализированный в областную детскую клиническую больницу, передает РИА Новости.

«Сегодня планируется выписка взрослых пациентов из областной больницы скорой медицинской помощи. Количество выписанных из стационара уточним по факту», — рассказал источник.

Ранее стало известно, что специалисты отметили очевидную положительную динамику в состоянии 11-летнего подростка, который получил тяжелые травмы после того, как выпрыгнул с последнего этажа ТЦ.

Медики добавили, что физическое восстановление мальчика займет две-три недели.

Напомним, крупный пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Жертвами страшной трагедии стали 64 человека.

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