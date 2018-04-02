Xiaomi официально презентовала смарт-браслет Mi Band

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Пекин, 2 апреля. Китайский гигант электронной промышленности Xiaomi сегодня официально презентовал свой новый электронный браслет для занятий спортом Mi Band 3.

Браслет обладает функцией зарядки от солнца и снабжен целым рядом датчиков, которые демонстрируют ключевые показатели человеческого здоровья и состояния человеческого тела. Mi Band 3 способен отражать такие характеристики, как время, частота сердцебиения, уровень воды в организме. Смарт-браслет служит в качестве фитнесс-трекера, будильника и системой контроля сна.

Как отмечает «Ньюинформ», браслет поддерживает занятия более чем 20 видами спорта, в том числе бег, футбол, верховую езду и даже альпинизм. Кроме того, смарт-браслет с сенсорным управлением можно синхронизировать с современными гаджетами — смартфонами, планшетами, компьютерами, и даже оплачивать с его помощью покупки через бесконтактные системы оплаты.

Ранее «Газета.ru» писала о том, что Xiaomi посмеялась над iPhone и Samsung Galaxy во время презентации своего нового флагмана Mi Mix 2.

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