Пушков напомнил Порошенко, с кем следует согласовывать перемирие в Донбассе

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Москва, 2 апреля. Никакие договоренности о перемирии и, тем более, вводе на территорию Донбасса миротворцев ООН, о которых заявил президент Украины Петр Порошенко, невозможны без непосредственного участия руководства народных республик Луганска и Донецка. Такое мнение высказал на своей странице Twitter российский сенатор Алексей Пушков, возглавляющий комиссию Совфеда по информационной политике.

Ранее в воскресенье Порошенко заявил, что ему вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном прийти к соглашению по поводу перемирия в Донбассе с российским президентом Владимиром Путиным. При этом он даже не упомянул народные республики Донбасса — которые, собственно, и являются стороной в этих переговорах.

«Порошенко надо обсуждать ввод миротворцев не с Меркель или [спецпредставителем США Куртом] Волкером, а с Донецком и Луганском. Без их согласия не будет там никаких миротворцев, — напомнил Пушков. — Ни Меркель, ни Волкер не помогут».

Порошенко надо обсуждать ввод миротворцев не с Меркель или Волкером, а с Донецком и Луганском. Без их согласия не будет там никаких миротворцев.

Ни Меркель, ни Волкер не помогут. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) April 1, 2018

Напомним, ранее «Газета.ru» писала о том, что украинская сторона практически сразу же нарушила заключенное в пятницу так называемое «пасхальное перемирие» в Донбассе. При этом вчера утром украинские силовики противотанковой ракетой уничтожили санитарный автомобиль Народной милиции Луганска, на котором из зоны соприкосновения вывозили больного жителя.

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