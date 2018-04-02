Генконсульство России в Сиэтле уведомило Госдеп США об окончательном закрытии

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Вашингтон, 2 апреля. Все вещи из помещения генерального консульства России в Сиэтле вывезены, Госдепартамент США в воскресенье уведомили о закрытии дипмиссии в обозначенный американской стороной срок — до конца 1 апреля. Об этом рассказал консул-советник Халит Айсин.

Как пишет РИА Новости, он отметил, что руководство консульства провело встречу с отделением Госдепа Соединенных Штатов Америки в Сиэтле. Американским дипломатам было предложено подняться и осмотреть помещение на 25-м этаже высотного здания в центре города, но те отказались.

Напомним, в начале недели Вашингтон объявил о высылке 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН в солидарность Лондону, который обвинил Россию в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. При этом у Великобритании нет доказательств этому.

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