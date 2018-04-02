Эксперт объяснил, почему Киев не готов к последствиям введения «Северного потока — 2»

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Москва, 2 апреля. Киев не готов к исходам введения в эксплуатацию «Северного потока — 2». Об этом в понедельник заявил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

По его мнению, конкретная доля транзита голубого топлива по украинской ГТС сохранится, однако проблема заключается в том, что это будут не такие объемы как на сегодняшний день.

Проблема в том, что в украинской ГТС в том виде, в котором она есть, не будет необходимости, поскольку она может прокачивать от 120 до 140 миллиардов кубометров ежегодно, а это не будет нужно, считает специалист.

«Нам нужно сейчас думать, что делать с газотранспортной системой и газораспределением», — заявил Землянский.

Он добавил, что сокращение объема транзитного газа может привести к тому, что из четырех магистральных газопроводов в эксплуатации может остаться лишь один, в результате чего огромное число потребителей останется без газа, а к такому развитию событию в украинском «Нафтогазе» не готовы.

Напомним, как сообщала «Газета.Ru», на минувшей неделе немецкие власти выдали «Газпрому» последнее разрешение, нужное для строительства «Северного потока — 2». Украинская сторона назвала данное решение неприятным.

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