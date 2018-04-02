Эксперт рассказал об угрозе «Северного потока-2» для украинских потребителей

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Киев, 2 апреля. Эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский заявил, что строительство газопровода «Северный поток-2» несет негативные последствия для украинских потребителей.

По словам специалиста, Украина не готова к последствиям введения в эксплуатацию «Северного потока — 2». Землянский пояснил, что новый газопровод резко снизит объем перекачиваемого транзитного топлива через территорию Украины.

«Определенный объем транзита газа по украинской ГТС сохранится. Проблема в том, что это будут не такие объемы как сейчас. Проблема в том, что украинская ГТС в том виде, в котором она есть, будет не нужна — она может прокачивать от 120 до 140 миллиардов кубометров в год, что не будет нужно», — сказал аналитик.

«Нам нужно сейчас думать, что делать с газотранспортной системой и газораспределением», — пояснил эксперт.

Землянский подчеркнул, что в случае существенного снижения объема транзитного газа из четырех магистральных газопроводов в эксплуатации может остаться только один. Результатом этого станет ситуация, когда большое количество потребителей останется без газа.

Эксперт отметил, что компания «Нафтогаз Украины» совершенно не готова к подобной ситуации.

Напомним, что ранее коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что экономические потери Украины от запуска проекта «Северный поток – 2» могут составить около $3 млрд. По его словам, это примерно 3% ВВП страны.

На прошлой неделе Германия выдала «Газпрому» последнее разрешение, необходимое для строительства «Северного потока — 2».

«Нафтогаз Украины» подверг резкой критике решение Германии разрешить строительство российского газопровода «Северный поток – 2». В компании назвали действия Берлина неприятными, но прогнозируемыми.

«Северный поток – 2» — новый экспортный газопровод из России через Балтийское море, который создается с целью обеспечить высокую надежность поставок российского природного газа в Европу. Проект предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии.

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