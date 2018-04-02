Сирия: десятки террористов-смертников пытались покинуть Восточную Гуту с беженцами

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Дамаск, 2 апреля. Сирийская правительственная армия задержала в общей сложности 36 террористов-смертников при попытке прохождения различных гуманитарных коридоров в Восточной Гуте. Боевики с поясами смертников пытаются покинуть удерживаемые незаконными вооруженными формированиями территории, смешавшись с потоком беженцев или сдавшимися террористами.

Источники в САА рассказали Inside Syria Media Center, что большинство террористов были мужчинами. Их целью были автобусы и пункты проживания беженцев, при этом планировалось возложить на правительство ответственность за гибель людей.

В общей сложности было предотвращено по крайней мере 48 покушений на жизнь беженцев и сирийских солдат — именно столько поясов смертника удалось вовремя обезвредить в Восточной Гуте сирийским и российским военнослужащим. Семь поясов было обезврежено в понедельник, 32 во вторник и еще девять в среду.

Напомним, зону военных действий в Восточной Гуте с конца февраля покинули порядка 130 тысяч беженцев.

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