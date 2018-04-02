Минобороны РФ успешно испытало в Казахстане новую противоракету

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Москва, 2 апреля. Заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России генерал-майор Андрей Приходько сообщил, что на полигоне Сары-Шаган в Казахстане была успешно испытана новая модернизированная ракета российской системы противоракетной обороны.

«Новая модернизированная противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время», — заявил Приходько.

На полигоне Сары-Шаган боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен испытательный пуск новой модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО) #Минобороны #ПВО #ВКС pic.twitter.com/TPCoSJp4St — Минобороны России (@mod_russia) April 2, 2018

Напомним, что система противоракетной обороны поставлена на вооружение Военно-космических сил РФ и предназначена для защиты Москвы от ударов баллистических ракет или случайных запусков.

Ранее сообщалось, что российская межконтинентальная баллистическая ракета тяжелого класса «Сармат» успешно прошла бросковые испытания на космодроме Плесецк.

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