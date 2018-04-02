Минобороны РФ успешно испытало в Казахстане новую противоракету
Москва, 2 апреля. Заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России генерал-майор Андрей Приходько сообщил, что на полигоне Сары-Шаган в Казахстане была успешно испытана новая модернизированная ракета российской системы противоракетной обороны.
«Новая модернизированная противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время», — заявил Приходько.
Напомним, что система противоракетной обороны поставлена на вооружение Военно-космических сил РФ и предназначена для защиты Москвы от ударов баллистических ракет или случайных запусков.
Ранее сообщалось, что российская межконтинентальная баллистическая ракета тяжелого класса «Сармат» успешно прошла бросковые испытания на космодроме Плесецк.