Ушел из жизни художественный руководитель Театра.doc Михаил Угаров‍

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Москва, 2 апреля. Пресс-служба Театра документальной пьесы Театр.doc сообщила о смерти художественного руководителя и основателя, российского драматурга Михаила Угарова.

Сообщается, что Угаров скончался на 63-м году жизни от сердечного приступа.

«Умер наш художественный руководитель, основатель Театра.doc, режиссер и драматург Михаил Угаров», — говорится в сообщении на странице театра в Facebook.

Напомним, что Театр документальной пьесы Театр.doc был создан в 2002 году. На сайте театра отмечается, что это негосударственный, некоммерческий, независимый, коллективный проект.

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