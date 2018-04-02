Обломки китайской станции «Тяньгун-1» сгорели над Тихим океаном

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Пекин, 2 апреля. Специалисты программы пилотируемых космических полетов Китая сообщили, что большая часть обломков орбитальной станция «Тяньгун-1» сгорела при входе в атмосферу Земли.

Сообщается, что станция вернулась в земную атмосферу в 8.15 по времени Пекина в понедельник.

«Станция вошла в атмосферу Земли над южной частью Тихого океане, большая часть обломков «Тяньгун-1» сгорела при входе в атмосферу», — говорится в сообщении ученых.

Напомним, что станция «Тяньгун-1» имела массу 8,5 тонн длину 12 метров и диаметр 3,3 метра. Она была выведена на орбиту в сентябре 2011 года. В последние годы полет китайской космической лаборатории стал проходить в непилотируемом режиме.

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