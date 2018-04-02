Сирия: власти Харасты пообещали мирным жителям скорое возвращение в город

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Дамаск, 2 апреля. Власти сирийской Харасты пообещали местным жителям, что в скором времени они смогут вернуться в свои дома.

По словам губернатора провинции Дамаск Ала Ибрагима, возвращение жителей в Харасту начнется уже в понедельник. В свою очередь, министр внутренней торговли Абдулла аль-Гарби заявил, что ведомство готово обеспечить все потребности людей в освобожденном районе.

Сообщается, что в регионе началась уборка щебня и мусора с международной автомагистрали Хараста и второстепенных дорог в этом районе, чтобы как можно скорее их открыть, говорится в материале агентства Sana.

Ранее сообщалось, что армия Сирийской Арабской Республики впервые с начала конфликта разблокировала главную автомагистраль, которая связывает столицу с основными провинциями.

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