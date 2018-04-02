Сирия: ВВС страны нанесли удары по боевикам в районе горы Каламун

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Дамаск, 2 апреля. Военно-воздушные силы Сирии в воскресенье нанесли удар по позициям боевиков на восточной стороне горы Каламун.

Сообщается, что авиаудары были нанесены в рамках подготовки к сухопутному наступлению правительственных войск в этом регионе.

Ранее сирийская армия направила делегацию в восточный Каламун для переговоров с повстанческими властями и организации эвакуации, говорится в материале Almasdarnews.

Ранее газета «Известия» сообщала, что армия Сирийской арабской республики впервые с начала конфликта разблокировала главную автомагистраль, которая связывает столицу с основными провинциями.

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