Украинские депутаты продали за долги трамвайное депо

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Константиновка, 2 апреля. Депутаты городского совета украинского города Константиновка на сессии проголосовали за ликвидацию трамвайного управления из-за задолженности перед Пенсионным фондом в размере 2 миллионов гривен.

Сообщается, что подвижной состав, управление и депо были арестованы за долги по просьбе Пенсионного фонда Украины. Согласно решению горсовета, все имущество Константиновского трамвайного управления выставлено на торги.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в Буденовском районе Донецка трамвай сошел с рельсов и въехал в жилой дом. Информация о пострадавших не поступала. Причины аварии в настоящее время остаются неизвестными.

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