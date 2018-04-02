Госпогранслужба Украины 1 апреля наняла на работу крокодилов

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Киев, 2 апреля. Пресс-служба Государственной пограничной службы Украины 1 апреля сообщила о принятии на работу нильских крокодилов.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что пограничники начали эксперимент, направленный на обучение рептилий. При этом, отмечается, что для начала им планируют доверить охрану пограничных катеров и кораблей, базирующихся в Одесской области.

В ведомстве подчеркнули, что благодаря сверхчувствительным рецепторам крокодилы способны реагировать на малейший всплеск воды на расстоянии до ста метров, «третье веко» позволяет им следить за обстановкой под водой, а своим хвостом рептилии могут потопить целую подводную лодку.

Ранее газета «Известия» сообщала, что житель американского города Нью Порт Ричи (штат Флорида) во время рыбалки лишился своего улова из-за аллигатора. На видеозаписи запечатлено, как мужчине удается поймать довольно крупную рыбу, однако из воды неожиданно выныривает аллигатор, которому, видимо, приглянулся улов американца.

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