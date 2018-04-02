На Украине стартовала скандальная реформа здравоохранения

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Киев, 2 апреля. Скандальная реформа здравоохранения, инициированная исполняющей обязанности главы Минздрава Украины Ульяной Супрун, стартовала 1 апреля.

Сообщается, что теперь украинские граждане будут получать медицинские услуги по новым правилам. Пациенты должны будут заключить договор о сотрудничестве с семейным врачом, который будет выдавать им направления к узкопрофильным специалистам. Попасть к специалисту самостоятельно теперь стало невозможно.

Отмечается, что договор можно заключить с любым семейным врачом, вне зависимости от места прописки.

Реформа завершится через три года и сделает большую часть услуг платной. Государство будет финансировать только прием у терапевта и экстренную скорую помощь, при этом, вместо врачей к пациентам будут приезжать парамедики, которые смогут оказать только первую помощь.

Ранее газета «Известия» сообщала, что украинцы раскритиковали предложение исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун «декоммунизировать» медицину и заменить «советскую» флюорографию на анкетирование.

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