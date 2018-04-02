Авиаконструктор «Антонова» рассказал о гибели предприятия

В закладки

Киев, 2 апреля. Бывший заместитель главного конструктора украинского авиационного предприятия «Антонов» Анатолий Вовнянко заявил, что организация находится в плачевном состоянии.

По словам Вовненко, причиной происходящего является кадровая политика, проводимая руководством предприятия. Он отметил, что последние несколько лет позиции топ-менеджеров занимают люди без малейшего опыта работы в авиационной промышленности.

«В Украине на протяжении последних 12 лет были построены только так называемые самолеты-демонстраторы Ан-178 и Ан-132D, которые являются модификациями самолетов Ан-148 и Ан-26,-32 созданных Балабуевым и Антоновым 15-50 лет назад», — подчеркнул Вовненко, добавив, что они существенно уступают современным западным аналогам.

Также он добавил, что в 2005 году на Украине была прекращена разработка новых самолетов, а с 2015 года остановилось и штучное производство воздушных судов.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.