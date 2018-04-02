Пушков предрек Украине падение в нищету

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Москва, 2 апреля. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что попытки Украины вступить в Европейский союз приведут страну к нищете.

«Киев рвет экономические связи с Россией. Зачем? Рвутся в ЕС, куда их никогда не примут; идут по пути прозападной коалиции в Молдавии. Результат предсказуем: Молдавия пребывает в нищете, туда же скатится и Украина», — говорится в сообщении российского сенатора в его микроблоге в Twitter.

Ранее газета «Известия» сообщала, что правительство Украины опубликовало постановление о прекращении экономического сотрудничества с Россией. В ближайшее время Киев уведомит Москву о выходе из соглашения по созданию зоны свободной торговли, интегрированной системы платежей и обеспечения свободного перемещения граждан.

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