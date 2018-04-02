Сирия: САА подняла государственный флаг над Айн-Тармой и Джобаром в Восточном Гуте

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Дамаск, 2 апреля. Сирийские правительственные войска подняли государственный флаг над населенными пунктами Айн-Тарма и Джобара в Восточной Гуте Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает Muraselon.

Отмечается, что в мероприятии приняли активное участие местные жители. Они выражали восхищение мужеством воинов правительственных войск в противостоянии террористам. Кроме того, сирийцы благодарили военнослужащих, отдавших жизни ради сохранения страны.

Ранее сообщалось, что пригород Дамаска Восточная Гута покинула тысяча боевиков. В российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии подчеркивают, что переговоры с боевиками о прекращении огня введутся на постоянной основе.

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