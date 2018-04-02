Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Украина
Азаров прокомментировал слова генпрокурора Украины о посягающих на конституционный строй
Политика
Лавров о дипломатических войнах: Кто первый начал, тот должен остановиться
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Азаров прокомментировал слова генпрокурора Украины о посягающих на конституционный строй

    3:19  2 Апреля 2018
    1554

    Азаров прокомментировал слова генпрокурора Украины о посягающих на конституционный строй

    Москва, 2 апреля. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал заявление главы Генеральной прокуратуры страны Юрия Луценко об опасности людей, «посягающих на конституционный строй».

    Запись на эту тему, опубликованную на его странице в социальной сети Facebook, бывший глава украинского правительства озаглавил «Стенания Луценко».

    «Смешно было слушать, как в эфире Луценко распинался о том, что: «Никогда, никогда не поддерживайте тех, кто посягает на конституционный строй. Если кто-то свергнет нашу власть, то в стране будет голодомор»», — написал Азаров, напомнив читателям слова генерального прокурора.

    Политик отметил, что реальная ситуация является полностью противоположной от заявленной Луценко.

    «Чушь собачья! Это как раз власть Порошенко, Луценко и т.п. реально проводит политику геноцида и голодомора», — эмоционально высказался экс-глава украинского кабинета министров, напомнив, что Луценко построил всю свою карьеру на переворотах и революциях.

    «Один из организаторов проплаченного олигархами движения «Украина без Кучмы», открыто призывавший тогда в 2001 г. к свержению законного президента Украины и устраивавший фарсовый трибунал на Крещатике для суда над Кучмой Л. Д. Затем «подвиги» в «оранжевом перевороте», — уточнил Азаров.

    По его словам, при нормальной власти никто бы не назначил Луценко главой Министерства внутренних дел, так как это сделал бывший президент Украины Виктор Ющенко поставил.

    Политик отметил, что уже через год Луценко подрался с тогдашним мэром Киева Черновецким и устроил пьяный дебош в аэропорту Франкфурта.

    После этого в своеобразном послужном списке Луценко числятся нападение на Конституционный суд в 2007 году, тюремное заключение, государственный переворот в феврале 2014 года.

    После этого он возглавляет Генеральную прокуратуру Украины и внезапно выражает озабоченность государственным переворотом.

    «Порошенко, Турчинов, Яценюк, Луценко, Гройсман – вот первая пятерка барыг, которых народ ненавидит, и у них есть все основания очень опасаться за свою судьбу», — резюмировал Азаров, добавив, что, по его мнению, они все равно плохо закончат.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Ирина Новикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #николай азаров #юрий луценко
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Раскол в США растет: эксперт объяснил, зачем Трампа превратили в свинью

      14:00 2 Апреля 2018 49
      Читать
      13:40
      Сегодня

      Лавров: Запад выслал российских дипломатов под надуманным предлогом
      12:33
      Сегодня

      В Совфеде ответили на призыв американского сенатора устроить блокаду России
      12:22
      Сегодня

      Пошел против совести: как малайзийский Boeing довел до самоубийства украинского летчика Волошина
      11:25
      Сегодня

      Торговая война между США и Китаем: эксперт уверен, что она может стать «горячей»
      10:54
      Сегодня

      Утерли нос Западу: военный эксперт высоко оценил испытания новой российской противоракеты

      Пушкин против Драгунского: В столице прошел городской конкурс юных чтецов «Живая классика». ФАН-ТВ

      9:59 2 Апреля 2018 508

      В Кемерово суд определяет меру пресечения для Юлии Богдановой

      7:57 31 Марта 2018
      6360

      На страже импортозамещения: спецкатер и яхту для вечеринок представили на «Moscow Boat show». ФАН-ТВ

      16:25 30 Марта 2018
      4284

      Весна-лето 2018 в стиле Малевича: Валентин Юдашкин представил в Петербурге новую коллекцию . ФАН-ТВ

      12:23 30 Марта 2018
      4431

      Министерство культуры разработало законопроект для борьбы с перекупщиками билетов. ФАН-ТВ

      18:19 29 Марта 2018
      2782
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Украинский пранкер Вольнов обманом наживался на российских компаниях

      Украинский пранкер Вольнов обманом наживался на российских компаниях

      13:33   2 Апреля 2018
      2335
      Шойгу объявил о переводе Каспийской флотилии в Дагестан

      Шойгу объявил о переводе Каспийской флотилии в Дагестан

      13:20   2 Апреля 2018
      1045
      Строители Крымского моста успешно протестировали освещение автотрассы

      Строители Крымского моста успешно протестировали освещение автотрассы

      9:58   2 Апреля 2018
      18556
      Пушков напомнил Порошенко, с кем следует согласовывать перемирие в Донбассе

      Пушков напомнил Порошенко, с кем следует согласовывать перемирие в Донбассе

      7:48   2 Апреля 2018
      24971