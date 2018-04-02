Азаров прокомментировал слова генпрокурора Украины о посягающих на конституционный строй

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Москва, 2 апреля. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал заявление главы Генеральной прокуратуры страны Юрия Луценко об опасности людей, «посягающих на конституционный строй».

Запись на эту тему, опубликованную на его странице в социальной сети Facebook, бывший глава украинского правительства озаглавил «Стенания Луценко».

«Смешно было слушать, как в эфире Луценко распинался о том, что: «Никогда, никогда не поддерживайте тех, кто посягает на конституционный строй. Если кто-то свергнет нашу власть, то в стране будет голодомор»», — написал Азаров, напомнив читателям слова генерального прокурора.

Политик отметил, что реальная ситуация является полностью противоположной от заявленной Луценко.

«Чушь собачья! Это как раз власть Порошенко, Луценко и т.п. реально проводит политику геноцида и голодомора», — эмоционально высказался экс-глава украинского кабинета министров, напомнив, что Луценко построил всю свою карьеру на переворотах и революциях.

«Один из организаторов проплаченного олигархами движения «Украина без Кучмы», открыто призывавший тогда в 2001 г. к свержению законного президента Украины и устраивавший фарсовый трибунал на Крещатике для суда над Кучмой Л. Д. Затем «подвиги» в «оранжевом перевороте», — уточнил Азаров.

По его словам, при нормальной власти никто бы не назначил Луценко главой Министерства внутренних дел, так как это сделал бывший президент Украины Виктор Ющенко поставил.

Политик отметил, что уже через год Луценко подрался с тогдашним мэром Киева Черновецким и устроил пьяный дебош в аэропорту Франкфурта.

После этого в своеобразном послужном списке Луценко числятся нападение на Конституционный суд в 2007 году, тюремное заключение, государственный переворот в феврале 2014 года.

После этого он возглавляет Генеральную прокуратуру Украины и внезапно выражает озабоченность государственным переворотом.

«Порошенко, Турчинов, Яценюк, Луценко, Гройсман – вот первая пятерка барыг, которых народ ненавидит, и у них есть все основания очень опасаться за свою судьбу», — резюмировал Азаров, добавив, что, по его мнению, они все равно плохо закончат.

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