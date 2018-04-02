Сирия: САА обнаружила крупный склад оружия террористов в Восточной Гуте

В закладки

Дамаск, 2 марта. Сирийские правительственные войска обнаружили крупный оружейный склад, ранее принадлежавший террористам, в пригороде Дамаска Восточная Гута. Видеозапись с места событий размещена Farsnews.

Следует отметить, что российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии продолжает усилия, направленные на прекращение огня в Восточной Гуте. В частности, на постоянной основе ведутся переговоры с главарями незаконных вооруженных формирований о бесперспективности дальнейших боестолкновений.

Гуманитарные паузы, введенные в Восточной Гуте по инициативе российской стороны, позволили эвакуировать тысячи мирных жителей. Кроме того, район массово покидают боевики, которые направляются в провинцию Идлиб.

Накануне RT сообщала об освобождении из плена боевиков восьми заложников в Восточной Гуте в Сирии.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.