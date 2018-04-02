Премьер Израиля снова посоветовал Эрдогану «не читать нравоучения»

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Тель-Авив, 2 апреля. Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану не стоит читать нравоучения.

«Эрдоган не привык к тому, что ему отвечают. Ему стоит начать привыкать. Не тому, кто оккупирует Северный Кипр, вторгается в курдский регион и уничтожает гражданское население в Африне, читать нам нравоучения о моральных ценностях», — подчеркнул израильский премьер.

Напомним, что в пятницу началась серия массовых антиизраильских выступлений под общим названием «Великий марш возвращения».

Ранее Газета.ру сообщала, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за слова о преступлениях ВС Турции против населения сирийского Африна.

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