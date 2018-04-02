Россия выступит против засекречивания данных по делу Скрипаля на сессии ОЗХО

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Москва, 2 апреля. Россия считает неправомерным засекречивание информации по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Такое заявление сделал постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.

По его словам, в техническом секретариате организации намерены информировать Москву о ходе расследования лишь с согласия Великобритании. Однако такая позиция противоречит существующим в этой области международным договорам.

«Мы спрашивали, собирается ли техсекретариат информировать исполнительный совет о ходе этого технического содействия. Они дали нам отписку, смысл которой сводится к следующему: если что-то и дадим, то только с согласия англичан. Но, учитывая их враждебное отношение к нам, ожидать такого согласия не приходится», — цитирует Шульгина «Российская газета».

Накануне эксперт прокомментировал улучшение состояния Юлии Скрипаль.

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