Украинский футболист рассказал об угрозах из-за тренировок с казанским «Рубином»

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Киев, 2 апреля. Капитан сборной Украины по футболу и полузащитник киевского «Динамо» Руслан Ротань заявил об угрозах, которые поступали в его адрес после тренировок с казанским «Рубином». О неприятной ситуации Ротань рассказал в интервью для YouTube-канала «Вацко Live».

По словам полузащитника, приглашение от казанского клуба он получил еще до обострения российско-украинских отношений. Тем не менее, реакция многих болельщиков на возможный трансфер оказалась крайне негативной.

«Звонков было очень много — и мне, и жене. Только я не понимаю, почему семье угрозы», — сказал капитан украинской сборной.

Ранее сообщалось, что украинский боксер Александр Усик после боя с латвийским спортсменом Майрисом Бриедисом отказался отвечать на вопрос журналиста после провокации на тему Крыма. Об этом писала Газета.ru.

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