Правозащитники навестят арестованных по делу группы «Сумма»

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Москва, 2 апреля. Общественная наблюдательная комиссия Москвы сообщила, что в ближайшие два дня правозащитники посетят арестованных по делу группы «Сумма».

Сообщается, что целью визита станет проверка того, в каких условиях содержатся совладельцы группы Зиявудин и Магомед Магомедовы, а также руководитель компании «Интэкс» Артур Максидов, говорится в материале газеты «Известия».

Напомним, что задержанные были помещены в СИЗО в субботу. Бизнесменам вменяют в вину мошенничество в особо крупном размере, растрату и организацию преступного сообщества.

Ранее Газета.ру сообщала, что группа «Сумма» заявила, что все структуры компании работают в штатном режиме.

«Менеджмент обеспечивает бесперебойную работу всех подразделений и активов. Генеральный директор группы «Сумма» Лейла Маммедзаде продолжает исполнять свои обязанности и в полном объеме осуществляет оперативное управление», — уточнил представитель организации.

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