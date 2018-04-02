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Власти Украины не пускают российского консула к судну «Норд»
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    Власти Украины не пускают российского консула к судну «Норд»

    1:21  2 Апреля 2018
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    Власти Украины не пускают российского консула к судну «Норд»

    Киев, 2 апреля. Пресс-секретарь Рыболовецкого колхоза имени Первого мая Анна Шевелева сообщила, что российского консула не пускают к экипажу судна «Норд», задержанного Украиной.

    По словам Шевелевой, накануне сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводили следственные действия для установления личностей членов экипажа.

    Отмечается, что следственные действия продлились весь день, при этом, консул РФ не присутствовал при них, однако на месте присутствовал адвокат, который ранее передал на судно продовольствие и медикаменты.

    Ранее Газета.ру сообщала, что украинский суд арестовал задержанное пограничниками крымское рыболовецкое судно «Норд». Украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно «Норд» под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа.

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    Автор: Ирина Новикова
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    #украина #норд #консул рф
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