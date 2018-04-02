Бытовой фашизм: Азаров прокомментировал слова украинского журналиста о мести крымчанам

В закладки

Москва, 2 апреля. Бывший глава правительства Украины Николай Азаров прокомментировал слова украинского журналиста Мыколы Вересня о желании его соотечественников отомстить жителям Крыма за возвращение в Россию. Соответствующую запись Азаров сделал на своей странице в социальной сети Facebook.

Мыкола Вересень выступал в эфире телеканала «Прямой», который связывают с Петром Порошенко. Журналист взялся рассуждать о взаимоотношениях украинцев с жителями Крыма в случае возвращения полуострова в состав страны. Вересень считает, что многие украинцы захотят отомстить. По мнению Азарова, подобные заявления сеют лишь ненависть, жестокость и вражду.

«Рекомендую посмотреть это видео, в котором на канале «Прямой» достаточно известный в Украине телеведущий Мыкола Вересень рассуждает о том, как он и ему подобные будут убивать жителей Крыма, когда эти нацисты войдут на территорию полуострова», — написал бывший украинский премьер.

Следует отметить, что украинские власти не признают результаты референдума в Крыму, по итогам которого полуостров вернулся в состав России. Киев рассматривает Крым как «оккупированную территорию».

Президент России Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно подчеркивали, что воссоединение Крыма с Россией состоялось в соответствии с нормами международного права, и волеизъявление жителей Крыма не может быть пересмотрено ни при каких условиях.

Накануне RT анализировала, зачем Украина создает «полицию Крыма».

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.