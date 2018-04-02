Актриса Ирина Горбачева получила кинопремию «Ника» за лучшую женскую роль

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Москва, 2 апреля. Актриса Ирина Горбачева получила национальную кинопремию «Ника» за лучшую женскую роль. Успех актрисе принесла роль в картине Бориса Хлебникова «Аритмия». Церемония награждения проходит московском «Вегас Сити Холле».

Сама Горбачева на церемонии отсутствовала. Награду за нее получил продюсер Сергей Сельянов.

«Ирина ворвалась в кинематограф и создала образ современной российской женщины», — отметил сценарист.

Следует отметить, что в борьбе за премию Горбачева выиграла конкуренцию у Марины Нееловой («Карп отмороженный») и Дарьи Жовнер («Теснота»).

Ранее сообщалось, что фильм «Аритмия» Бориса Хлебникова взял Гран-при кинопремии «Ника».

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