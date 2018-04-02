Гран-при кинопремии «Ника» получил фильм «Аритмия» Хлебникова

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Москва, 1 апреля. Лучшим игровым фильмом 2017 года по версии национальной кинопремии «Ника» стала работа Бориса Хлебникова «Аритмия». Об этом сообщает ТАСС. Церемония награждения проходит в здании «Вегас Сити Холла» Московской области.

Отмечается, что режиссер фильма отсутствовал на мероприятии. Поэтому награду из рук Андрея Кончаловского получил сценарист Сергей Сельянов.

«У президента немного обязанностей, одна из самых приятных вот эта», — отметил Кончаловский в ходе церемонии награждения.

Фильм «Аритмия» также удостоился премий за лучшую мужскую и лучшую женскую роли, — передает RT.

Ранее сообщалось о победе Александра Ханта в номинации «Открытие года» по версии национальной кинопремии «Ника». Нашумевший фильм «Матильда» оказался лучшим в номинациях «Лучшая работа художника» и «Лучшая работа художника по костюмам».

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