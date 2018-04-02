В закладки

Донецк, 2 апреля. Украинские силовики обстреляли четыре поселка и окраину Донецка вечером 1 апреля. Об этом сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

Следует отметить, что с 30 марта вступило в силу «пасхальное» перемирие. Однако украинская сторона неоднократно нарушала режим прекращения огня.

«Несмотря на запрошенный режим тишины, ВСУ продолжают огонь по направлению вентствол шахты Бутовка — поселок Спартак с применением РПГ, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», — отметил представитель Донецкой народной республики в СЦКК.

Накануне под обстрел украинских вооруженных сил попал сотрудник официального сайта Донецкой народной республики. Ранение также получил один из военнослужащих ДНР. Об этом сообщала RT.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.