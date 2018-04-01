В закладки

Москва, 1 апреля. Политика Соединенных Штатов и Турции в Сирийской Арабской Республике ставит их на грань прямого конфликта с Турцией. Такого мнения придерживаются эксперты.

По словам профессора МГУ доктора политических наук Андрея Манойло, основные события сейчас разворачиваются вокруг населенного пункта Манбидж, где Анкара готова приступить к военной операции. При этом Соединенные Штаты, вопреки обещаниям, не вывели из этого района формирования курдов.

Манойло отмечает, что не только Вашингтон, но и Париж усиливают военное присутствие в районе, однако Турция не намерена отступать.

«Эрдоган же здесь проявляет решительность, демонстрируя намерение сражаться и с курдами, и с американцами, и с французами, потому что речь идет о «красной черте» для Турции», — убежден Манойло.

Он также отмечает, что для Анкары остро стоит вопрос о перспективах дальнейшего членства в Североатлантическом альянсе.

«Ситуация усугубляется тем, что Турция остается членом НАТО и при этом находится на грани прямого конфликта с другими членами НАТО – Францией и США», — цитирует политолога ФБА «Экономика сегодня».

Накануне Реджеп Эрдоган обвинил Нетаньяху в проведении политики террора. Об этом сообщала RT.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.