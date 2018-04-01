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Политика
США и Франция близки к прямому конфликту с Турцией из-за поддержки курдов — эксперты
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    США и Франция близки к прямому конфликту с Турцией из-за поддержки курдов — эксперты

    23:43  1 Апреля 2018
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    США и Франция близки к прямому конфликту с Турцией из-за поддержки курдов — эксперты

    Москва, 1 апреля. Политика Соединенных Штатов и Турции в Сирийской Арабской Республике ставит их на грань прямого конфликта с Турцией. Такого мнения придерживаются эксперты.

    По словам профессора МГУ доктора политических наук Андрея Манойло, основные события сейчас разворачиваются вокруг населенного пункта Манбидж, где Анкара готова приступить к военной операции. При этом Соединенные Штаты, вопреки обещаниям, не вывели из этого района формирования курдов.

    Манойло отмечает, что не только Вашингтон, но и Париж усиливают военное присутствие в районе, однако Турция не намерена отступать.

    «Эрдоган же здесь проявляет решительность, демонстрируя намерение сражаться и с курдами, и с американцами, и с французами, потому что речь идет о «красной черте» для Турции», — убежден Манойло.

    Он также отмечает, что для Анкары остро стоит вопрос о перспективах дальнейшего членства в Североатлантическом альянсе.

    «Ситуация усугубляется тем, что Турция остается членом НАТО и при этом находится на грани прямого конфликта с другими членами НАТО – Францией и США», — цитирует политолога ФБА «Экономика сегодня».

    Накануне Реджеп Эрдоган обвинил Нетаньяху в проведении политики террора. Об этом сообщала RT.

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    Автор: Сергей Свазовский
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    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сша #сирия #турция #нато #франция #манбидж
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