Сирия: боевики «Джейш аль-Ислам» при выходе из Думы должны сдать карты минных полей

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Дамаск, 1 апреля. Боевики незаконного вооруженного формирования «Джейш аль-Ислам» обязаны сдать карты минных полей и подземных туннелей при выходе из города Дума в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Он отметил, что предварительная договоренность о выходе боевиков из Восточной Гуты уже достигнута.

«В соответствии с требованиями российской стороны боевики при выходе из населенного пункта Дума должны представить карты минных полей и подземных тоннелей, добровольно разминировать здания, расчистить баррикады и основные маршруты движения транспорта», — уточнил Юрий Евтушенко.

Ранее стало известно, что из города Дума в Восточной Гуте в Сирийской Арабской Республике и была вывезена тысяча боевиков.

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