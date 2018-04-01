Больше 153 тыс. жителей вышло из Восточной Гуты с начала действия гумпауз

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Москва, 1 апреля. Больше 153 тысяч мирных жителей вышло из Восточной Гуты с момента введения гуманитарных пауз, из них по коридору в населенном пункте Мухайям аль-Вафедин вышло почти 30 тысяч человек, заявил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко.

«Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход 153 240 человек», — отметил Евтушенко.

В воскресенье из Восточной Гуты по гуманитарному коридору через пункт пропуска в районе населенного пункта Мухайям аль-Вафедин вышли 100 мирных жителей. А с начала действия гуманитарного коридора через него прошли 29 330 человек. Генерал-майор Евтушенко добавил, что теперь данный гуманитарный коридор открыт и для боевиков незаконных вооруженных формирований с членами их семей, покидающих Восточную Гуту.

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