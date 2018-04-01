Ляшко опередил Порошенко и Гройсмана по официальным доходам в 2017 году

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Киев, 1 апреля. Депутат Верховной Рады Украины Олег Ляшко, возглавляющий «Радикальную партию», задекларировал 20,6 миллиона гривен (около 780 тысяч долларов США по курсу национального банка) за 2017 год. По этому показателю главный радикал превзошел президента страны Петра Порошенко (около 620 тысяч долларов США) и премьер-министра Владимира Гройсмана (около 650 тысяч долларов США).

Если верить декларации парламентария, ему вновь улыбнулась удача в лотереях. Более 20,6 тысяч долларов США Ляшко получил благодаря участию в лотерее «Фаворит спорт».

Весомую часть доходов лидера радикальной партии составили также заработная плата (около 10 тысяч долларов США) и средства обеспечения депутатской деятельности (аналогичная сумма).

Наибольший доход Ляшко принесли средства, вырученные за счет распоряжения недвижимым имуществом.

Накануне Газета.ru сообщала, что задекларированные доходы Владимира Гройсмана оказались выше, чем у Петра Порошенко.

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