Сирия: тысяча боевиков покинули город Дума в Восточной Гуте

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Дамаск, 1 апреля. Тысяча боевиков незаконного вооруженного формирования «Фейлак Ар-Рахман» вместе с семьями покинули город Дума в Восточной Гуте Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил источник в службе безопасности.

Уточняется, что боевики были вывезены на 24 автобусах в провинцию Идлиб через гуманитарный коридор Мухайяам Аль-Вафидин.

«Это в рамках договоренностей, достигнутых при содействии России между сирийской армией и боевиками в Думе, в первую очередь, с «Джейш аль-Ислам», — сказал источник.

Город Дума служит террористам последним оплотом в Восточной Гуте, — напоминает РИА Новости.

Ранее сообщалось о продолжении переговоров российских военных с радикальной группировкой «Джейш аль-Ислам» в Восточной Гуте. В Центре примирения РФ убеждают боевиков в бесперспективности дальнейших боестолкновений.

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