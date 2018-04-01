Сирия: в Восточной Гуте обнаружен 20-километровый тоннель боевиков

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Дамаск, 1 апреля. Правительственные войска Сирийской Арабской Республики (САА) обнаружили в Восточной Гуте 20-километровый подземный тоннель, который вырыли сирийские боевики. Об этом сообщило в воскресенье издание Аl-Masdar News.

Тоннель соединял позиции террористов в населенных пунктах Джобар, Айн-Тарма и Арбин. При этом он настолько широкий, что по нему можно спокойно передвигаться на автомобиле.

Согласно предварительным данным, члены незаконных бандформирований использовали местное население в качестве дешевой рабочей силы.

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Напомним, ранее стало известно о том, что в ходе операции по зачистке освобожденных от боевиков территорий в Восточной Гуте сирийские военные обнаружили крупных склад химических реагентов, который принадлежал террористам. Речь идет о веществах, необходимых для производства ракетного топлива.

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