Apple удивил пользователей «магическими обоями» для iPhone

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Москва, 1 апреля. «Магические обои» от Apple для iPhone стали предметом восхищения среди пользователей Сети.

Следует отметить, что дебютный вариант новой анимации был представлен еще при создании первой версии iOS 11. Новинка проявляется при использовании различных заставок.

По словам разработчиков, в обновленной версии добавлены специальные изображения, возникающие «магическим» путем. Анимационные свойства экрана обеспечивают последовательное появление и исчезновение картинок. Кроме того, в Сети их можно получить в виде gif-изображений, - пишет iReactor.

Ранее Газета.ru сообщала об удалении исходного кода операционной системы iOS с сервиса GitHub по требованию его правообладателя, компании Apple.

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