Эрдоган раскритиковал Нетаньяху за слова о преступлениях против мирных жителей в Сирии

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Анкара, 1 апреля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган жестко раскритиковал председателя правительства Израиля Биньямина Нетаньяху, который обвинил турецких военных в преступлениях против гражданского населения в сирийском Африне.

«Нетаньяху делает очень странные и абсурдные заявления. В то время как Турция борется с террористическими группировками, Израиль осуществляет политику террора, а не борется с преступностью… Нетаньяху должен проявить искренность и перестать критиковать Турцию», — подчеркнул глава государства, комментируя слова израильского премьер-министра.

Напомним, в конце января власти Турции объявили о начале антитеррористической операции «Оливковая ветвь» в районе сирийского Африна. Это стало реакцией Анкары на планы Соединенных Штатов Америки по созданию на базе прокурдских отрядов так называемых «сил безопасности границы». Позднее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отчитался о ликвидации почти четырех тысяч боевиков на территории Сирии.

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