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Новости Сирии
Сирия новости 2 апреля 07.00: курды и ИГ заключили перемирие в Дейр-эз-Зоре и Хасаке; САА готова начать операцию в Восточном Каламуне
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    Сирия новости 2 апреля 07.00: курды и ИГ заключили перемирие в Дейр-эз-Зоре и Хасаке; САА готова начать операцию в Восточном Каламуне

    7:00  2 Апреля 2018
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    Сирия новости 2 апреля 07.00: курды и ИГ заключили перемирие в Дейр-эз-Зоре и Хасаке; САА готова начать операцию в Восточном Каламуне

    Сирия, 2 апреля. Курды и ИГ1 заключили перемирие в Дейр-эз-Зоре и Хасаке; САА готова начать операцию в Восточном Каламуне; турецкий броневик подорвался на взрывном устройстве в Африне. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: готовы начать операцию по освобождению Восточного Каламуна в провинции Дамаск.

    «Демократические силы Сирии»: заключили перемирие с ИГ в провинциях Хасака и Дейр-эз-Зор.

    «Хайят Тахрир аш-Шам»: развернули информационную войну против «Джебхат Тахрир Сурия».

    Международная коалиция: не наносит авиаудары по подконтрольным боевикам городам в провинции Дейр-эз-Зор.

    Сирия новости 2 апреля 07.00: курды и ИГ заключили перемирие в Дейр-эз-Зоре и Хасаке; САА готова начать операцию в Восточном Каламуне

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 2 апреля 07.00: курды и ИГ заключили перемирие в Дейр-эз-Зоре и Хасаке; САА готова начать операцию в Восточном Каламуне

    По информации Telegram-канала @NovostiDamask, сирийская армия готовится начать операцию по освобождению от боевиков Восточного Каламуна. Делегации переговорщиков отправлены города Ар-Рухайба, Ан-Нассирия, Аль-Атна, Джейруд и Аль-Мансура.

    Telegram-канал @todayinsyria опубликовал видеозапись, сделанную внутри тоннеля группировки «Файлак ар-Рахман», который соединял ранее подконтрольные боевикам населенные пункты Джобар и Айн-Терму. Он проходит на глубине 30 метров и имеет протяженность более 10 километров.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 2 апреля 07.00: курды и ИГ заключили перемирие в Дейр-эз-Зоре и Хасаке; САА готова начать операцию в Восточном Каламуне

    Как пишет Telegram-канал @warjournal, репортер телеканала «Аль-Аан» посетила Манбидж и рассказала некоторые подробности о нападении, в результате которого погибли двое военнослужащих международной коалиции и пострадали двое бойцов «Отрядов народной самообороны» (YPG). Взрыв произошел вблизи кладбища Шейха Акила в городе Манбидж около полуночи. Согласно данным очевидцев, военнослужащие коалиции управляли белым фургоном Hyundai. Серьезных повреждений на месте нет. По словам очевидцев, «местные власти» очистили место от следов крови в эту же ночь. Отсутствие крупномасштабного разрушения на месте взрыва указывает, что взрыв был относительно небольшим, но смертельным. Предполагается, что кто-то бросил гранату под или в автомобиль, на котором передвигались военнослужащие коалиции, но подтверждений этому пока нет. До сих пор ни одна из вооруженных группировок не взяла на себя ответственность за произошедший инцидент. Также неизвестно, что военнослужащие делали на улицах изолированного квартала в полночь, после наступления комендантского часа.

    Как сообщает источник в Twitter (@K24English), турецкий военный броневик подорвался на взрывном устройстве в Африне. Сообщается об одном погибшем турецком военнослужащем и еще троих раненных.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 2 апреля 07.00: курды и ИГ заключили перемирие в Дейр-эз-Зоре и Хасаке; САА готова начать операцию в Восточном Каламуне

    По неподтвержденным данным, опубликованным на странице источника в Twitter (@QalaatAlMudiq), «Демократические силы Сирии» и некоторые отряды «Исламского государства»1 заключили соглашение о временном перемирии в провинциях Хасака и Дейр-эз-Зор.

    Как сообщает источник в Telegram (@stepnews), город Хаджин, расположенный на левом берегу Евфрата и до сих пор находящийся под контролем боевиков ИГ, не подвергается авиаударам международной коалиции, которая осуществляет свои бомбардировки по нежилым районам.

    Напомним, в минувшую пятницу один из пропагандистских ресурсов «Исламского государства» опубликовал видео с пятничной молитвы в одной из мечетей города Хаджин, на которой спокойно сидели боевики ИГ.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 2 апреля 07.00: курды и ИГ заключили перемирие в Дейр-эз-Зоре и Хасаке; САА готова начать операцию в Восточном Каламуне

    Как пишет Telegram-канал @directorate4, параллельно с непосредственными боестолкновениями, группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Джебхат Тахрир Сурия» развернули друг против друга полномасштабную информационную войну.  Так главный медиаресурс «Хайят Тахрир аш-Шам» выпустил почти сотню видеороликов, посвященных разоблачению группировки «Джебхат Тахрир Сурия»  и лояльных ей формирований. Последней вменяется в вину предательство «революционного движения» и работу на турецкое и сирийское правительства. В качестве доказательств приводятся якобы перехваченные переговоры, причем сделанные до начала противостояний. Кроме того, видеоролики изобилуют материалами от бывших боевиков группировок, в которых они рассказывают о преступлениях на подконтрольных боевикам «Джебхат Тахрир Сурия» территориях. «Джебхат Тахрир Сурия», в свою очередь, использует против «Хайят Тахрир аш-Шам» аналогичные методы и приемы.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
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    #сша #сирия #алеппо #иг #дамаск #игил #саа #дейр-эз-зор #идлиб #международная коалиция #хайят тахрир аш-шам #вс турции #джебхат тахрир сурия #десократические силы сирии
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